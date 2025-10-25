تركيا: تعليق دمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاج

عُلقت دمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رافعة خلال احتجاج في مدينة طرابزون شمال شرق تركيا، وكانت الدمية مصحوبة بلافتة باللغة التركية كُتب عليها "عقوبة الإعدام لنتنياهو"، وفقًا لعدة وسائل إعلام محلية تركية.

وكان كمال سغلام، أستاذ الاتصال المرئي في جامعة أرتفين كوروه، والمعروف بموقفه المناهض لإسرائيل، هو من تبنى هذا العمل. وفي تصريحات للصحافة التركية، صرّح بأنه أراد "لفت الانتباه إلى جرائم الحرب المرتكبة في غزة"، مضيفًا: "إن حق النساء والأطفال والأبرياء في الحياة في غزة يُنتهك بشكل ممنهج. هذا العمل نداء رمزي؛ ويجب أن يُصدر الحكم الحقيقي أمام المحاكم الدولية".

يأتي هذا الحادث في ظل مناخ من العداء المتزايد تجاه إسرائيل في تركيا، والذي غذته التصريحات اللاذعة للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي شبّه إسرائيل مرارًا بالنازيين ونتنياهو بهتلر منذ بدء حرب غزة.