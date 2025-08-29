الأمم المتحدة: إيران نفذت ما لا يقل عن 841 عملية إعدام منذ بداية العام الجاري

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر، اليوم الجمعة، أن "إيران نفذت ما لا يقل عن 841 عملية إعدام منذ بداية عام 2025، بزيادةً كبيرةً مُقارنةً بالسنوات السابقة" وتابعت "في يوليو/تموز المنصرم وحده، أُعدم 100 شخص، أي أكثر من ضعف العدد المُسجل في يوليو/تموز من عام 2024".

ومن بين المُعدمين نساءٌ ومهاجرون أفغان وأفرادٌ من أقليات عرقية، بما في ذلك البلوش والأكراد والعرب. وقد شجبت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم المفوضية، "الاستخدام المُمنهج لعقوبة الإعدام كأداةٍ لترهيب وقمع جميع المُعارضين".

وتُؤكد الأمم المتحدة أن الأقليات والمهاجرين مُستهدفون بشكلٍ غير مُتناسب ضمن المُحكوم عليهم بالإعدام. يواجه أحد عشر سجينًا حاليًا خطر الإعدام الوشيك: ستة منهم متهمون بـ"التمرد المسلح"، وخمسة آخرون صدرت أحكام عليهم لمشاركتهم في احتجاجات عام ٢٠٢٢. دعا المفوض السامي فولكر تورك طهران إلى فرض وقف فوري على عمليات الإعدام، كخطوة أولى، على حد قوله، نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. من جانبها، تواصل إيران تجاهل الدعوات الدولية للانضمام إلى الحركة العالمية لإنهاء عقوبة الإعدام.