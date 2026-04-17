في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية الحوار المباشر بين البلدين، قائلا:"هذه المحادثات حاسمة لمستقبل المنطقة".وأضاف "وقف النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعما محليا وخارجيا".

وأشار إلى أن "الجيش اللبناني سوف يلعب دوراً أساسياً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وسيطمئن الجنوبيين بعد عودتهم إلى قراهم وبلداتهم، بأن لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية. وأكد على أن "المحادثات المباشرة ضرورية... وأن وقف إطلاق النار يمثل بداية عملية تفاوض، وهو مسار يحظى بدعم محلي ودولي". ويأتي هذا البيان في سياق دبلوماسي غير مسبوق، يتسم بالمشاركة الفعالة لدونالد ترامب، مهندس اتفاق وقف إطلاق النار.