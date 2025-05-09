الرهينة الإسرائيلية السابق إيليا كوهين يكشف عن محاولته الهرب أثناء وجوده في غزة

بعد 70 يوما من عودته إلى الحرية، كشف الرهينة الإسرائيلية السابق لدى حماس إيليا كوهين عن تفاصيل جديدة عن أسره في مقابلة مع موقع "واي نت"، أنه حاول الهروب مع مختطفين آخرين.

وقال إيليا كوهين وهو يتذكر محاولته اليائسة للهروب من حماس: "لقد كانت غريزة، أو ربما حدساً، استغل الشاب لحظة الذعر التي سادت بين خاطفيه أثناء إنذار بوجود قنبلة، ولم يتردد لحظة واحدة، نظرت إلى الرهائن الذين كانوا معي، ولم أكن أعرف أسماءهم بعد، وقلت لهم: دعونا نهرب، هل أنتم مستعدون لذلك؟"

لكن هذا الهروب القصير إلى شوارع غزة انتهى بالفشل. وسارع أحد الشباب من غزة إلى التعرف عليهم باعتبارهم يهودًا، مما أنهى أملهم في الحرية. وتم في نهاية المطاف إرجاع الرهائن إلى المنزل الذي كانوا محتجزين فيه، إلا أن المكان كان في حالة خراب بعد القصف. "لقد عشنا تحت الأنقاض لمدة شهرين."

وتذكر الشاب البالغ من العمر 27 عامًا تفاصيل محنته التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 في مخبأ تحول إلى فخ موت. ويتذكر قائلاً: "كان هناك حوالي 30 شخصاً في مساحة صغيرة حيث انفجرت العشرات من القنابل اليدوية". "بينما كنتُ مدفونًا تحت الجثث، رأيتُ إرهابيًا يمد يده إليّ بابتسامة شيطانية. لن أفهم أبدًا كيف يمكن لأحد أن يبتسم لمثل هذا المنظر".

أصيب إيليا برصاصة في ساقه خلال الأيام القليلة الأولى، وخضع لعملية استخراج سريعة للرصاصة "باستخدام الملقط وخيط الخياطة". كان من المقرر أن يجري عملية جراحية لكنه أرجأها لعدم رغبته في البقاء في المستشفى مرة أخرى. ويعاني أيضًا من مشاكل في الكتف - "أصاب بخلع في كتفي طوال الوقت، حتى عندما أنام" - بالإضافة إلى مشاكل في الركبة والسمع.

خلال فترة أسره التي استمرت 18 شهرًا، عانى إيليا كوهين من الإذلال والتهديدات بالقتل. لكن بحسب قوله فإن "أسوأ شيء هو الجوع". يصف شعوره بأنه "يقضي شهورًا في يوم الغفران، مع خبز بيتا فقط يتقاسمه أربعة أشخاص كوجبة. ولم يكن هناك ماء تقريبًا أيضًا".

ومن المفارقات أن الأنفاق التي احتجز فيها كانت توفر له إحساساً نسبياً بالأمان من القصف، ولكنها جعلته أكثر عرضة لقسوة خاطفيه. "أنت تعلم أن الإرهابي يكرهك، لكنه لا يستطيع قتلك، لذا فهو يستغل ذلك لإذلالك باستمرار".

ويحاول الشاب الآن إعادة بناء حياته. لقد تطوع مع الأطفال المصابين بالسرطان، والغوص، ويخطط ليصبح طبيبًا نفسيًا. وفوق كل ذلك، يحلم بتأسيس عائلة مع خطيبته زيف عبود.