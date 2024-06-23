الحج في زمن التغيرات المناخية .. تحديات وتطلعات

لقي أكثر من ألف حاج مصرعهم خلال موسم الحج هذا العام، في كارثة تُعد الأسوأ منذ سنوات، وذلك بسبب موجة حر قاسية اجتاحت مكة المكرمة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية، وفقًا لمركز الأرصاد الجوية السعودي.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف ضحايا هذه الكارثة كانوا من الحجاج غير المسجلين، الذين لم يحصلوا على التصاريح الرسمية لأداء الحج، مما أدى إلى حرمانهم من الخدمات الأساسية، بما في ذلك أماكن الإقامة المكيفة ومراكز التبريد.

وتُلقي صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على عدة عوامل ساهمت في تفاقم هذه المأساة، منها:

نقص أماكن الإقامة والخدمات: واجه الحجاج غير المسجلين صعوبات كبيرة في الحصول على أماكن إقامة مناسبة، خاصة مع ارتفاع الطلب بشكل كبير. كما عانوا من نقص الخدمات الأساسية، مثل مراكز التبريد، التي كانت مخصصة في الغالب للحجاج الرسميين.

ارتفاع تكاليف الحج الرسمي: دفعت تكاليف رحلة الحج الرسمية الباهظة بعض الراغبين في أداء الفريضة إلى اللجوء إلى طرق غير رسمية، مما جعلهم عرضة لمخاطر أكبر.

التغيرات المناخية: تُشير الدراسات إلى أن منطقة مكة المكرمة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة، مما يُشكل خطرًا متزايدًا على صحة الحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

سوء إدارة بعض الحالات: انتقد بعض الحجاج ومنظمات حقوق الإنسان سوء إدارة بعض الحالات، مثل منع بعض الحجاج غير المسجلين من الوصول إلى الخدمات الطبية، خوفًا من إبعادهم من قبل السلطات.

وبينما تُحاول السلطات السعودية السيطرة على الوضع، تُطالب العديد من الأصوات بضرورة اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار مثل هذه الكارثة في المستقبل

كما تناولت الصحيفة دراسة أخرى، نشرتها مجلة جيوفيزكال ريسيرش ليترز عام 2019، قالت فيها إن "تغيُّر المناخ سيرفع الإجهاد الحراري للحجاج إلى مستويات تتجاوز عتبة الخطر الشديد، وذلك في الفترة من عام 2047 إلى عام 2052 ومن عام 2079 إلى عام 2086".

ويتأثر الحج وهو، أحد أركان الإسلام الخمسة، بشكل متزايد بالتغير المناخي بحسب دراسة سعودية أفادت بأن الحرارة في المنطقة ترتفع 0.4 درجة مئوية في كل عقد، لكن موعد الحج يتغير سنويا بحسب التقويم الهجري مما يعني أنه يحل لسنوات أيضا خلال فترة حرارة معتدلة في الخريف والشتاء، قبل العودة مجددا للصيف القائظ.