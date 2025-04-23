"يا ولاد الكلب" || الرئيس الفلسطيني يهاجم حماس ويطالبهم بالإفراج عن المختطفين الإسرائيليين

هاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) حركة حماس اليوم (الأربعاء) في خطاب ألقاه في رام الله: "يا ولاد الكلب سلموا الرهائن حتى لا يكون لإسرائيل أي ذريعة". وفي كلمته، أشار إلى ما أسماه "نكبة الانقلاب" في عام 2007، مع صعود حماس إلى الحكم في غزة،"عندما استخدمها العدو لتمزيق النسيج الوطني الفلسطيني"، على حد قوله.

وأضاف عباس: "على أساس وحدة القانون ووحدة المؤسسات ووحدة السلاح الشرعي ووحدة القرار السياسي، يجب على حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم القطاع والسلاح للسلطة الفلسطينية، ويجب أن تصبح حماس حزباً سياسياً مثل حزب العمال يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية ويلتزم بالقانون الدولي والقانون الوطني المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية".

"لقد خسرنا أكثر من 200 ألف من أهالي غزة"

وقال عباس إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة شاملة. حتى هذه اللحظة، فقدنا أكثر من 200 ألف من أهالي غزة، بين قتيل وجريح، وهي خسائر لا يمكن وصفها بـ"الخسائر التكتيكية" كما تسميها حماس. بعد ذلك، اختلقت إسرائيل الأعذار لاستكمال مخططها الشيطاني لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.

وتساءل عباس: "إذا تم إبادة الشعب فماذا بقي لنا؟ وإذا تم طرد الشعب فماذا بقي لنا؟" وأشار عباس إلى أن 2165 عائلة على الأقل دمرت بالكامل وتوجه إلى حماس قائلا: "ماذا يحدث لكم؟ كيف تحكمون؟"

في خطابه، دعا رئيس السلطة الفلسطينية إلى إنهاء "حرب الإبادة" الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلاً:"يجب أن تتوقف، فهناك مئات القتلى يوميًا، لماذا؟ لأنهم (حماس) غير مستعدين لتسليم الرهينة الأمريكي (عيدان ألكسندر). أنهوا ذرائعهم، وأنهوا الأمر".