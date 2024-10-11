العثور على رضيع ميتا بجوار حاوية قمامة في أحد شوارع جنوب مدينة تل أبيب

عثر صباح اليوم الجمعة على طفل فاقداً للوعي الى جانب حاوية قمامة في شارع حزقيا هامليخ جنوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل،

وعثر مسعفون ومسعفون في نجمة داود الحمراء، الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، على الطفل بدون علامات حياة وأعلنوا وفاته على الفور، ويجري التحقيق في أسباب وفاته ,وفتحت الشرطة تحقيقا.

وقال مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء نيف شاكيد: "وصلنا إلى مكان الحادث ورأينا الرضيع فاقدًا للوعي دون نبض ودون تنفس. أجرينا فحوصات طبية ولسوء الحظ كان علينا إعلان وفاته على الفور".

وقالت الشرطة: "قبل قليل، ورد بلاغ عن العثور على جثة رضيع بالقرب من حاويات القمامة جنوب تل أبيب.وصل ضباط شرطة إلى مكان الحادث وبدأوا عمليات التحقيق. ويجري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".