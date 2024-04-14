العاهل الأردني والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا أهمية التنسيق العربي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الأحد، على أهمية تنسيق الجهود العربية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد الله الثاني من بن زايد، غداة هجوم ايراني بصواريخ ومسيرات ضد إسرائيل والذي جاء انتقاما على هجوم إسرائيلي استهدف مقر قنصليتها في دمشق.

ولم يذكر بيان نشره الديوان الملكي الأردني ما إذا كان الزعيمان تطرقا خلال الاتصال الهاتفي للرد العسكري الإيراني، لكنه قال إنهما أكدا على “أهمية مواصلة تنسيق الجهود العربية، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الإقليم”.

اتصال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي تناول كذلك “جهود التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وإيصالها للأهل في القطاع بكل الطرق الممكنة”، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.

ومن جهة اخرى حذر العاهل الأردني الأحد خلال إتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن من أن اي تصعيد اسرائيلي “سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة”، مشددا على أن بلاده “لن تكون ساحة لحرب إقليمية”.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله تلقى الأحد اتصالا هاتفيا من الرئيس بايدن، بحثا خلاله “آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة”.