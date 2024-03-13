فرقاطة يونانية تسقط طائرات مسيرة في منطقة البحر الأحمر

قامت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) بتحديث آخر التطورات في منطقة البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى مهمة المساعدات الإنسانية الخاصة بها لبناء رصيف مؤقت على ساحل غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية تحديثها المنشور على موقع X. "أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا قصير المدى من المناطق التي يسيطر عليها في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون في البحر الأحمر"، وأضافت "لم يؤثر الصاروخ على السفينة ولم تقع إصابات".

وأكد البيان، أن القيادة المركزية الأمريكية وسفينة تابعة للتحالف "اشتبكت بنجاح ودمرت نظامين جويين بدون طيار تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وخلص التقرير إلى أنه "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية".

وذكرت هيئة الدفاع اليونانية، الأربعاء، أن سفينتها العسكرية شاركت في إسقاط الطائرتين المسيرتين اللتين تخدمان في المنطقة ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ، والتي يطلق عليها اسم "أسبيدس".

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رسميًا عن مغادرة أربع سفن أخرى من الولايات المتحدة باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث ستقوم بإنشاء رصيف مؤقت لإيصال المساعدات إلى غزة.

ووصف البيان المهمة بأنها "إنشاء رصيف متدحرج يسمح للسفينة برسو المساعدات الإنسانية لغزة".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن "SP4 جيمس أ. لوكس، ومونتيري، وماتاموروس، وويلسون وارف يحملون المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".