"ازدياد الإدراك في إسرائيل لعدم مقتل أي قائد في حماس في الغارة بالدوحة"

في إسرائيل يدركون أن الجثامين الإضافية التي تم تعريفها بأنها "مجهولة الهوية" ليست لكبار القادة • من الممكن أن الذخيرة الدقيقة أصابت غرفة في المبنى - لم يتواجد فيها القادة •

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
هجوم على مسؤولين من حماس في الدوحة
هجوم على مسؤولين من حماس في الدوحةJacqueline Penney/AFP

قد يعجبك أيضًا -

مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS العبرية: يزداد الادراك من أنه ربما لم يُقتل أي من كبار قادة حماس في الغارة الإسرائيلية في قطر . في إسرائيل يفهمون أن الجثث الإضافية التي عُثر عليها في المبنى المُستهدف والتي وُصفت في الإعلام العربي بأنها "مجهولة الهوية"، ليست لكبار القادة.

Video poster
نتنياهو يوقع على اتفاق خطة إي 1 لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس

يبدو أن المسؤولين كانوا في غرفة أخرى غير التي كان يُعتقد في البداية، ونظرًا لأن الذخيرة كانت موجَّهة لغرفة معينة في المبنى – فالضرر في الغرفة التي كانوا بها كان طفيفًا.

أمس، أبلغت الإمارات وزارة الدفاع أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية لن يُسمح لها بالمشاركة في مؤتمر أمني من المقرر عقده في دبي – هذا ما أفاد به المحلل العسكري لقناة i24NEWS، يوسي يهوشع. في دبي أوضحوا أن القرار جاء لدواعٍ أمنية، لكن مصادر رفيعة في إسرائيل تدّعي أن الأمر يتعلق بخطوة رد مباشر على الهجوم الذي نُفذ أمس في قطر ضد قادة حركة حماس.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات