"ازدياد الإدراك في إسرائيل لعدم مقتل أي قائد في حماس في الغارة بالدوحة"

قد يعجبك أيضًا -

مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS العبرية: يزداد الادراك من أنه ربما لم يُقتل أي من كبار قادة حماس في الغارة الإسرائيلية في قطر . في إسرائيل يفهمون أن الجثث الإضافية التي عُثر عليها في المبنى المُستهدف والتي وُصفت في الإعلام العربي بأنها "مجهولة الهوية"، ليست لكبار القادة.

يبدو أن المسؤولين كانوا في غرفة أخرى غير التي كان يُعتقد في البداية، ونظرًا لأن الذخيرة كانت موجَّهة لغرفة معينة في المبنى – فالضرر في الغرفة التي كانوا بها كان طفيفًا.

أمس، أبلغت الإمارات وزارة الدفاع أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية لن يُسمح لها بالمشاركة في مؤتمر أمني من المقرر عقده في دبي – هذا ما أفاد به المحلل العسكري لقناة i24NEWS، يوسي يهوشع. في دبي أوضحوا أن القرار جاء لدواعٍ أمنية، لكن مصادر رفيعة في إسرائيل تدّعي أن الأمر يتعلق بخطوة رد مباشر على الهجوم الذي نُفذ أمس في قطر ضد قادة حركة حماس.