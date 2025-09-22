الرؤية لليوم التالي للحرب: تفاصيل جديدة حول بيان ماكرون المرتقب في الأمم المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

تسونامي الاعترافات: من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم (الإثنين) من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تعترف بالدولة الفلسطينية. وعلمت قناة i24NEWS أن الرئيس الفرنسي خلال خطابه من المتوقع أن يقول إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو واجب أخلاقي وسياسي، وذلك في ظل الحرب التي لا تنتهي والكوارث الإنسانية في غزة، وكذلك تفاقم الواقع على الأرض". وفي سياق كلمته، يعتزم الادعاء أن هذا الإعلان يفتح قنوات دبلوماسية جديدة ويحافظ على حل الدولتين.

في خلفية الأمور، أقنعت فرنسا عدداً من الدول الغربية، من بينها بريطانيا، كندا، أستراليا، بلجيكا ولوكسمبورغ، بالانضمام إلى الخطوة. في المقابل، يعمل الفرنسيون أيضاً مع دول أخرى تبدي اهتماماً بالخطوة: سنغافورة، اليابان (التي أعلنت هذا الأسبوع أنها لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي)، كوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وعلمت i24NEWS أيضًا أن فرنسا من المتوقع أن تعرض خلال النقاش أيضًا رؤيتها لليوم التالي للحرب، وذلك استنادًا إلى البيان الذي تمت الموافقة عليه في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بقرار من 142 دولة - من بينها أربع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وست من أصل سبع من دول مجموعة السبع (G7). ويشمل الاقتراح: إنهاء فوري للحرب، دعم جهود الوساطة، الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، تدفق حر وكبير للمساعدات الإنسانية، وإدانة أي احتلال أو حصار أو ضم للأراضي أو نقل قسري للسكان.

في الوقت نفسه، تواصل فرنسا الإصرار بشدة: "نحن لا نخدم حماس، ولا يجوز قبول الاتهام بأننا نعمل لصالح الإرهاب". وفي باريس أشاروا أيضًا إلى أن فرنسا أدانت فورًا هجوم السابع من أكتوبر، الذي قُتل خلاله 51 من مواطنيها وخُطف ثمانية آخرون.

في خطابه، يعتزم الرئيس ماكرون أيضًا القول بأن فرنسا هي التي بادرت إلى تشكيل الائتلاف ضد حماس، وأدت إلى أنه لأول مرة - السلطة الفلسطينية وتركيا ومعظم الدول العربية أدانوا حماس والهجمات الدموية في محيط غزة، وسيدعون إلى نزع سلاحها وإخراجها من منظومات الحكم في غزة.

ووفقًا للفرنسيين، فإن إقامة دولة فلسطينية يُستثنى منها حماس تُعتبر "ضربة قاسية لحماس"، ودولة كهذه تعني "نهاية طريق حماس" لأنها تعارض حل الدولتين ولا تريد دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. ويضيف الفرنسيون أنهم "يتابعون عن كثب" التزامات السلطة الفلسطينية في عدة مجالات، منها تنفيذ إصلاح في مناهج التعليم ضد الكراهية لإسرائيل، ووضع أسس لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية بالكامل مع انتخابات تمنع مشاركة جهات لن تتخلى عن العنف، واستكمال إصلاح دفع الرواتب للسجناء الأمنيين، وهو أمر ستراجعه شركة تدقيق أمريكية.