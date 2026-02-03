"كابتن ايلا" هي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيحاي أدرعي

الآن أصبح الأمر نهائياً: الرائد آلاء وأويه ("كابتن إيلا") ستخلف أفيحاي أدرعي في منصب الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، وذلك كما علمت قناة اليوم i24NEWS العبرية اليوم (الثلاثاء) . والتي ستحل محل أدرعي الذي شغل المنصب لمدة حوالي عشرين عاماً. كابتن إيلا، تبلغ من العمر 36 عاماً، وُلدت في قرية قلنسوة وسط إسرائيل. خلال خدمتها حصلت على وسام التميز من الرئيس الإسرائيلي، ولديها حوالي نصف مليون متابع على تيك توك.

من هي الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي القادمة باللغة العربية؟

• الرائد وأوية، حالياً نائبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية - تجندت في عام 2013 لتكون أول مجندة من منطقة "المثلث". نشأت إيلا في قسم "الإعلام الجديد" في وحدة المتحدث باسم الجيش ونالت بعد التحاقها بدورة الضباط على "وسام التميز" من الرئيس الإسرائيلي.

• على مر الطريق، أنشأت لنفسها حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وجمعت حوالي نصف مليون متابع على تيك توك وإنستغرام، وتنشر هناك محتوى بشكل منتظم - كـ"ضابط في الجيش الإسرائيلي".