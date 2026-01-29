قريب عائلة رئيس الشاباك دافيد زيني مشتبه في قضية تهريب بضائع إلى غزة

سُمح بالنشر مساء اليوم (الخميس) أن قريب عائلة رئيس الشاباك دافيد زيني مشتبه في قضية تهريب البضائع إلى قطاع غزة. زيني نفسه لا علاقة له بالشبهات نفسها، والتحقيق يُجرى من قبل الشرطة وليس من قبل الشاباك.

في وقت سابق اليوم قُدمت لائحة اتهام ضد أحد عشر من المتورطين، تفاصيل القضية لا تزال محظورة للنشر في هذه المرحلة. قبل يومين قامت المحكمة بتقليص أمر حظر النشر، وتبين أنه يتم التحقيق في قضية واسعة تشمل تهريب بضائع من إسرائيل إلى غزة.

مؤخرًا نشرت مسؤولة قسم الجرائم توثيقًا حصريًا من اعتقال الضالعين في القضية، وفي سيارة بعض المتورطين تم ضبط سلاح. نذكر أن القضية لا تتعلق بقضايا أخرى، ويتم التحقيق فيها بشكل منفصل كقضية مستقلة.