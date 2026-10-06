كشفت مصادر لـ i24news، أن الجهود التي بذلت مؤخرا بين قيادات من حركة فتح، والتيار الإصلاحي في الحركة الذي يقوده محمد دحلان، لتوحيد الحركة قبل الانتخابات التشريعية قد فشلت.

المصادر بينت أنه قد يعقد لقاء جديد بين وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، مع قيادات من تيار دحلان في القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة إلا أن الخلافات عميقة وقد فشلت بشكل كبير حتى الآن.

المصادر رجحت أن لا يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين خلال اللقاءات التي ستجري في القاهرة خاصة وأن الرئيس محمود عباس وضع شروطا وصفها قياديون في تيار دحلان أنها مهينة لهم ولاعتباراتهم السياسية والمجتمعية.

المصادر قالت إن اشتراطات عباس لم تكن في محلها ودفعت الأمور للانفجار مجددا بعدما ذهب تيار دحلان لدراسة إمكانية العودة لحركة فتح والتعاون مع القيادات في رام الله من أجل تشكيل قائمة انتخابية موحدة.

المصادر بينت أن المفاوضات مستمرة ما بين تيار دحلان وحماس لتشكيل قائمة موحدة انتخابية وسط ترقب لإعلانها قريبا.

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