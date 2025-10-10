مسؤول أمريكي: "الجزائر وأندونيسيا ولبنان قد تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم"

بعد أن اجتمع الوزراء للمصادقة على الاتفاق مع حماس بحضور ويتكوف وكوشنر، وصوّت أغلبهم لصالح المرحلة الأولى، قال مصدر أمريكي لـ i24NEWS صباح اليوم (الجمعة): "شعرنا أن حماس تريد الصفقة، فقد أصبح احتجاز المختطفين لا يفيدها بل يضرها. هذه لحظات متوترة ولكن مثيرة."

المسؤول الرفيع تطرق أيضاً إلى تصريحات حماس بعدم استعدادها للتخلي عن السلاح الذي بحوزتها، وقال: "لم نكن لنولي أهمية كبيرة جداً للتصريحات العلنية، فكل طرف يحاول حماية نفسه". وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق مع حماس ووقف إطلاق النار يفتحان إمكانيات لاتفاقيات إضافية ضمن إطار اتفاقيات أبراهيم وأضاف: "إندونيسيا، السعودية، الجزائر، سوريا ولبنان قد ينضمّون أيضاً إلى الدائرة، وحتى هناك إمكانية لعلاقات أكثر رسمية مع قطر، هذه هي الطريق لجلب الاستقرار".

المسؤول الرفيع ألقى الضوء أيضاً على اليوم التالي في القطاع: "الهدف هو تحويل غزة إلى مكان يعمل بشكل سليم، سنعمل مع الإسرائيليين على قوة مهام جديدة تستبدل الجيش الإسرائيلي على الخطوط، تفكك الأسلحة الثقيلة وتقيم آلية مستقرة". قيادة سنتكوم (القيادة المركزية الأمريكية) ستشرف على الاتفاق بالاشتراك مع مصر، قطر، تركيا والإمارات. بعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن يدعو الرئيس ترامب شركات أمريكية للعمل في المنطقة. "الدافع وراء الصفقة هو تحسين الاقتصاد وأمور أخرى، ستُقام قوة شرطة محلية، سيتم تفكيك بنية الإرهاب التحتية، والهدف هو تحسين حياة السكان هناك".

كذلك، حسب المسؤول، كانت محاولة اغتيال قادة حماس أيضًا واحدة من وسائل الضغط للصفقة. "كانت هناك غارة في الدوحة، وسكان غزة اتهموا حماس بالحرب"، وأشار مصدر آخر إلى أن "المسألة أقل تتعلق بوسائل الضغط وأكثر تتعلق بالثقة، لقد عملنا على معرفة النقطة النهائية المرغوبة لكل طرف وجعلهم يقتربون أكثر من بعضهم البعض. الرئيس ترامب عمل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في هذا الشأن".