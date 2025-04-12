جرائم القتل بالمجتمع العربي في إسرائيل تسجل "قفزة مقلقة"

سجل عدد القتلى جراء الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل رقما قياسيا، وقتل 5 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية ما رفع عدد القتلى الى 71 منذ بداية العام، وجاء هذا بعد مقتل ثلاثة آشخاص بإطلاق نار في مقهى بمدينة الرملة ومقتل شاب جراء تفجير سيارة في مدينة عرابة شمال إسرائيل.

وسجل خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا مقلقا في الجريمة في المجتمع العربي، حيث قتل 9 أشخاص في جرائم أطلاق نار- خمسة منهم في مدينة الرملة، اثنين في عرعرة بمنطقة النقب جنوب إسرائيل، وشاب بتفجير السيارة في مدينة عرابة ومقتل شاب آخر في شفاعمرو.

ووفقا للمعطيات فإنه قتل في نفس هذه الفترة العام الماضي 51 شخصا، بينما قتل 71 شخصا ي هذا العام، حيث سجل مثل هذا الرقم منتصف شهر أيار/مايو من الشهر الماضي، ووفقا لمعطيات عرضتها "واينت" قتل خلال الفترة التي تولى فيها وزير الأمن القومي بن غفير الوزارة 552 شخصا وبمعدل 20 ضحية شهريا.