بعد ضغوطات الدول الغربية: أبو مازن سوف يتوقف عن الدفع لعائلات السجناء الأمنيين الفلسطينيين

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أمر اليوم (الاثنين) بوقف الدفعات لعائلات السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال تنفيذهم عمليات أمنية.

هذه الخطوة أجراها أبو مازن تحت ضغوطات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا والذين عرضوا عليه الانتقال الى آلية "نقاط الاستحقاق" والدفعات عن طريق التأمين الوطني. هذه الخطوة تجعل أبو مازن "مقبولا أكثر" على إدارة ترامب. ويشار إلى أن إدارة بايدن ضغطت كثيرا واشترطت فتح القنصلية في القدس ومكاتب منظمة التحرير الفلسطينية بالانتقال الى الطريقة الجديدة.

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وقال مسؤول كبير في رام الله لـi24NEWS: "إن هذه الخطوة تعرض أبو مازن لمشاكل داخلية خطيرة للغاية". وذلك بعد أن نقل مجموعة من الزعماء العرب رسالة للرئيس الأمريكي مفادها أنهم لا يجدون أي مبرر أو سبب للتفاعل أو الاتصال السياسي مع أبو مازن. بل إن نفس القادة طالبوا الإدارة في الولايات المتحدة بالتحرك في أسرع وقت ممكن لاستبداله وإنشاء قيادة فلسطينية جديدة.