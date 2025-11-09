"يخشى تَحَوُل بيروت الى غزة ": زعيم لبناني يدعو لمفاوضات مع إسرائيل

دعا رئيس حزب "الكتائب" النائب اللبناني سامي الجميّل أمس إلى دعم أي شكل من أشكال التفاوض مع إسرائيل، سواء كان مباشرًا أو عبر وسطاء، سياسيًا أو مدنيًا أو حتى عسكريًا، بهدف إنهاء الحرب في جنوب لبنان نهائيًا.

وقال الجميّل في مقابلة مع قناة MTV إن موقفه يظل ساريًا حتى لو تطلّب مشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون، مؤكّدًا أن الهدف الأسمى هو إنقاذ لبنان وحماية سيادته وأراضيه.

واتهم الجميّل حزب الله بأنه يعرقل جهود الرئيس عون ويُسهّل الهجمات الإسرائيلية، مضيفًا أن احتفاظ الحزب بأسلحته يضعف موقف الدولة ويحول دون مفاوضات تهدف لحماية الأراضي ومنع التهجير، محذرًا من "استيراد تجربة غزة" التي شهدت نزوحًا واسعًا وتآكلًا في الأراضي.

كما دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى الالتزام بالدستور وإدراج مشروع قانون منح المغتربين حق التصويت على جدول أعمال المجلس، معتبرًا أن هذا الإجراء ضروري لتمكين اللبنانيين في الخارج من المشاركة السياسية. وعلّق الجميّل أن دور بري في ملف السلاح يقتصر على "تمرير رسائل" فقط دون سلطة فعلية على الأطراف المسلحة.

وتأتي تصريحات الجميّل في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على لبنان، لا سيما من الولايات المتحدة، التي تطالب القيادة اللبنانية باتخاذ خطوات حازمة ضد حزب الله. وأفادت مصادر أن وفدًا رفيعًا من وزارة الخزانة الأمريكية سيصل إلى بيروت اليوم حاملاً رسائل قوية بشأن تمويل الحزب الإيراني، في ظل تقديرات بأن طهران حولت نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام، رغم العقوبات الغربية على إيران. وأكد المسؤول الأمريكي جون هارلي أن الحد من نفوذ إيران يبدأ بقطع خطوط التمويل التي تغذي قدرات الحزب.