قطر توضح حقيقة إغلاق مكاتب حماس في الدوحة

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري مساء الثلاثاء أن قادة فريق تفاوض حماس، لا يتواجدون في العاصمة الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة، وشدد الأنصاري على أنه "إذا تم اغلاق المكتب السياسي لحماس فإن الخارجية ستعلن ذلك وليس من خلال وسائل أخرى.

وبخصوص تعليق جهود الوساطة القطرية قال إن ذلك يرجع إلى عدم جدية الأطراف، مؤكدا أن الدوحة "لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية"، معربا عن استعداد الدوحة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف، وأكد على أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى استكمال الجسر الجوي القطري إلى لبنان بإجمالي مساعدات بلغ 320 طنا.

وعلى صعيد متصل، نفى مصدر دبلوماسي تركي، الاثنين صحة تقارير تحدثت عن نقل المكتب السياسي لحماس من قطر إلى تركيا، وقال المصدر وفقا لوكالة "رويترز "ان أعضاء المكتب السياسي يزورون تركيا من وقت لأخر".