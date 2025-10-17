رغم إعلانهم وقف الهجمات، هل إسرائيل ستترك الحوثيين وشأنهم؟

رغم إعلان الحوثيين وقف هجماتهم بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد إسرائيل بعد توقيع مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن إسرائيل ستواصل تعاملها مع جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن تل أبيب لن تسمح للحوثيين بتعزيز قوتهم العسكرية من جديد، بعدما أصبحوا في العامين الأخيرين تهديدًا فعليًا لإسرائيل. وأكدت المصادر أن هذا الموقف يأتي في إطار أحد "الدروس الأساسية المستخلصة من الحرب" – وهو منع تطوّر أي تهديد قبل أن يتعاظم.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وتتلقى منها معلومات استخباراتية دقيقة حول نشاط الحوثيين. وأشارت إلى أن ميناء الحُديدة، الذي كان يُستخدم لتهريب الأسلحة الإيرانية، لا يزال يخضع لحصار بحري، وأن إسرائيل تسعى للحفاظ على هذا الوضع القائم، مؤكدة امتلاكها "قدرات متعددة لمنع الحوثيين من إعادة بناء قوتهم".