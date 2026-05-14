كشف المراسل السياسي للقناة العبرية، غاي عزريئيل، هذا المساء (الخميس) أنه في أعقاب نشر التسريب حول زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نقل الإماراتيون إلى إسرائيل رسالة تتضمن احتجاجاً شديد اللهجة. تم نقل الرسالة من قبل السفير في إسرائيل، محمد ال خاجة، مباشرة إلى مقر الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة.

مصدر مطلع على التفاصيل قال: "الإماراتيون غضبوا جداً. هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها تسريبات كهذه من ديوان رئيس الحكومة، وهذه بالضبط هي السبب الذي جعل نتنياهو يُهمّش ولم يُدعَ لزيارة هناك لسنوات".

كما ذُكر، سُجِّلت أمس حالة من الإرباك في أبوظبي في أعقاب النشر عن زيارة رئيس الحكومة نتنياهو إلى دولة الإمارات في نهاية شهر مارس\آذار، وخاصة في ظل تأكيد الخبر من قبل ديوان رئيس الحكومة.

تقف الحساسية الأمنية مقابل طهران في خلفية الأمور. فقط قبل أسبوعين هاجمت إيران منشآت نفطية في الفجيرة وأبوظبي، مما يوضح الخطر الفوري القائم . وتسعى الإمارات إلى التزام الصمت والتقليل من شأن التعاون مع إسرائيل، على الرغم من وجود زيادة ملحوظة في التنسيق الأمني ​​خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك نشر منظومة "القبة الحديدية" وزيارات قام بها رؤساء الموساد والشاباك إلى البلاد.

بالتوازي مع النفي، نشرت وكالات الأنباء الإيرانية في وقت سابق معلومات استخباراتية علنية حول ما تدعي أنه مسار رحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في 26 مارس. وأضاف وزير الخارجية الإيراني رسالة تهديد: "العداء تجاه إيران هو مقامرة غبية، والتعاون مع إسرائيل في هذا الشأن هو عمل لا يُغتفر. من يتعاون مع إسرائيل لنشر الفرقة سيتحمل المسؤولية".