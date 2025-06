التهديد الاقتصادي الجديد للحوثيين ضد إسرائيل

أطلق الحوثيون تهديدا جديدا لشركات الاستثمار في إسرائيل وطالبوهم بالخروج من إسرائيل بأقرب فرصة، بزعم أن "استثماراتهم معرضة للخطر". وأطلق التحذير تجاه شركات الاستثمار في إسرائيل، رئيس المكتب السياسي للحوثيين مهدي المشاط، وأوضح أنه توجد شركات أجنبية تخطط لسحب استثماراتها من إسرائيل وقال :"نقترح على باقي الشركات المتبقية أن تُغادر قبل فوات الأوان".

وفي إطار أنشطتهم في غزة، استهدف الحوثيون مطار بن غوريون، من منطلق افتراض أنه حتى في حال اعتراض الصواريخ، سيُلحق ذلك ضررًا بالغًا بالطيران الإسرائيلي ويُسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة. ويبدو الآن أن التنظيم يُحاول تصعيد حملته في محاولة الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي.

https://x.com/i/web/status/1929625342668312632