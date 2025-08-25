بعد زيارة باراك: الشرع يكشف عن مفاوضات مع إسرائيل بشأن التوصل لاتفاق أمني

قد يعجبك أيضًا -

لم تقتصر زيارة المبعوث الأميركي توماس باراك إلى المنطقة على بحث ملف نزع سلاح حزب الله فحسب، بل تناولت أيضاً مساراً تفاوضياً جديداً بين سوريا وإسرائيل، تسعى واشنطن ودول خليجية لرعايته، في إطار تسوية أمنية يُنتظر توقيعها مع نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

قناة "12" الإسرائيلية كشفت أن التفاهمات المطروحة تشمل نزع السلاح من الجولان السوري والمناطق الممتدة حتى السويداء، إضافة إلى حظر نشر الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي داخل سوريا، بما يضمن بقاء حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي.

كما تتضمن الخطة إنشاء ممر إنساني خاص بالسويداء، وهو ملف حساس يتعلق بالطائفة الدرزية. في المقابل، سيحصل النظام السوري على مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار، بتمويل أميركي وخليجي.

التقارير أشارت أيضاً إلى أن إسرائيل تسعى إلى منع إعادة بناء الجيش السوري عبر تركيا، وإلى إبعاد دمشق عن المحور الإيراني، في خطوة تعتبرها إسرائيل فرصة أمنية تاريخية، لكنها لا تخلو من مخاطر استراتيجية.

وبينما تتكثف الوساطات الدولية، يبقى الاتفاق – إن تحقق – بمثابة منعطف مفصلي في مسار الصراع السوري – الإسرائيلي، مع تداعيات قد تعيد رسم خريطة التوازنات في المنطقة.