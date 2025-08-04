خبير كردي :"توجد خلافات داخل الحكومة السورية حول الاتفاق مع قسد وهناك ضغوط إقليمية عليها حتى لا يتم الاتفاق"

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على خلفية الاشتباكات الأخيرة بين قسد وجماعات مسلحة تابعة للحكومة السورية وموالية لتركيا، شدد مدير مؤسسة "كرد بلا حدود" على أنه "توجد خلافات داخل الحكومة السورية حول الاتفاق مع قسد وهناك ضغوط إقليمية عليها حتى لا يتم الاتفاق". لمشاهدة المداخلة كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات كيدار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال:" حكومة دمشق لا تسيطر على تلك الفصائل وقسد الجيش الأكثر تنظيما وكفاءة في سوريا ومنذ نشأتها تعمل إمرة قيادة واحدة" وتابع وقال إن حكومة دمشق تماطل ولا تريد إتمام الاتفاق مع الادارة الذاتية ، وإن الحكومة لم تحضر الاجتماعات وتم تأجيلها أكثر من مرة وذلك "لأن هناك خلافات داخلية فيما بينهم وأن ضغوط إقليمية تمارس عليها حتى لا يتم هذا الاتفاق"

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