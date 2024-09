الولايات المتحدة تكشف عن قائمة بأسماء قادة من داعش قتلوا في غارة أمريكية غربي العراق

أفاد الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية على شبكة التواصل الاجتماعي X، اليوم (السبت)، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية نفذت غارة مشتركة في غرب العراق. وأسفرت العملية عن مقتل 14 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية في 29 آب/أغسطس.

استهدفت العملية المشتركة قادة داعش، وكان الهدف منها إحباط قدرة داعش على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المواطنين العراقيين والأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

