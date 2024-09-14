الولايات المتحدة تكشف عن قائمة بأسماء قادة من داعش قتلوا في غارة أمريكية غربي العراق

أفاد الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية على شبكة التواصل الاجتماعي X، اليوم (السبت)، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية نفذت غارة مشتركة في غرب العراق. وأسفرت العملية عن مقتل 14 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية في 29 آب/أغسطس.

استهدفت العملية المشتركة قادة داعش، وكان الهدف منها إحباط قدرة داعش على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المواطنين العراقيين والأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

https://x.com/i/web/status/1834718944940507241 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكجزء من التقييم المستمر بعد الاقتحام، تؤكد القيادة المركزية مقتل أربعة من قادة داعش. ومن بين القتلى: أحمد حميد حسين عبد الجليل العيتاوي مسؤول كافة العمليات في العراق، أبو حمام مسؤول الإشراف على كافة العمليات في غرب العراق، أبو علي التونسي مسؤول الإشراف عن التطوير التقني، وشاكرعبد أحمد العيساوي، المسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في غرب العراق.

وقالت القيادة: "تظل القيادة المركزية ملتزمة بالهزيمة المستمرة لتنظيم داعش، الذي يواصل تهديد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا والاستقرار الإقليمي"، حسبما ما صرح به الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية.