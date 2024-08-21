حدث غير عادية اليوم (الأربعاء) في الضفة الغربية: طُلب من سائق مركبة فلسطينية التوقف للتفتيش من قبل قوات الأمن بالقرب من قلقيلية ولم يتوقف. ونتيجة لذلك، تمت ملاحقته من قبل جنود الاحتياط.

وعندما وصلت القوة الى مدخل قلقيلية، فتحت القوة الشباك وأطلقت النار في الهواء بغرض الردع. وفي أعقاب هذه الخطوة- قامت مقاتلة في حرس الحدود كانت تقف في موقع قريب بإطلاق النار تجاه القوات الإسرائيلية بعد اعتقادها انهم أطلقوا النار نحوها. لا توجد إصابات بين القوات الإسرائيلية.