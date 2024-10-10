تهديد إقليمي: دول الخليج تحاول منع وقوع هجوم على إيران

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم (الخميس)، من ثلاثة مصادر مطلعة، أن دول الخليج تضغط على الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية، لأنها تخشى أن تتعرض منشآتها النفطية أيضًا لإطلاق نار من وكلاء طهران إذا تصاعد الصراع.

وبحسب التقرير، في إطار محاولاتها لتجنب الوقوع في مرمى النيران، ترفض دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، السماح لإسرائيل بالتحليق فوق مجالها الجوي خلال أي هجوم محتمل على إيران. وقد أوضحت ذلك لواشنطن.

وتأتي تحركات دول الخليج بعد جهد دبلوماسي قامت به إيران لإقناع جيرانها في الخليج باستخدام نفوذهم ضد الولايات المتحدة، وقال مسؤولون إيرانيون كبار لرويترز إن إيران أوضحت للسعودية أنها لن تكون قادرة على ضمان أمن المنشآت النفطية في أراضيها إذا تلقت إسرائيل أي مساعدة في الهجوم.

وأضاف علي الشهابي، وهو محلل سعودي مقرب من الديوان الملكي السعودي: "الإيرانيون صرحوا: إذا فتحت دول الخليج مجالها الجوي أمام إسرائيل، فسيكون ذلك بمثابة عمل من أعمال الحرب". وقال دبلوماسي إيراني إن طهران بعثت برسالة واضحة إلى السعوديين، مفادها أن حلفائها في دول مثل العراق أو اليمن قد يردون إذا كان هناك دعم إقليمي لإسرائيل ضد إيران.

وكان هجوم إسرائيلي محتمل محور المحادثات التي جرت يوم الأربعاء بين القائم بأعمال حاكم المملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي كان يقوم بجولة في الخليج. وتأتي زيارة الوزير الإيراني، إلى جانب الاتصالات السعودية الأمريكية على مستوى وزارة الدفاع، في إطار جهد منسق لمعالجة الأزمة. وأكد مسؤول في واشنطن مطلع على المناقشات لرويترز أن المسؤولين في الخليج كانوا على اتصال بنظرائهم الأمريكيين وأعربوا عن قلقهم بشأن النطاق المحتمل للرد الإسرائيلي المتوقع.