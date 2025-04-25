حدث تاريخي غير مسبوق: مئات الدروز من سوريا سيحتفلون لأول مرة بعيد النبي الشعيب في إسرائيل

يعتبر عيد النبي شعيب كل عام مناسبة هامة جدًا لأبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل وحول العالم. ويقام الحدث الرئيسي كل عام عند قبر النبي شعيب عليه السلام في سهل حطين، حيث يجتمع عشرات الآلاف من أفراد الطائفة الدرزية من جميع أنحاء البلاد، ويعتبر المقام أحد أقدس الأماكن لدى الدروز في العالم.

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ويشار إلى أن شيخ الطائفة الدرزية موفق طريف نجح بإحضار 100 من المشايخ الدروز السوريين للحضور الى إسرائيل في زيارة دينية قبل أكثر من شهر، في حين سيكون عيد النبي شعيب هذا العام حدثاً تاريخياً غير مسبوق حيث سيحضر من سوريا لزيارة الضريح 650 من الدروز لزيارة المقام بمناسبة العديد.

وعلى ضوء ذلك، ارتاد الموقع عدد غير مسبوق من الدروز من كافة البلدات في إسرائيل وسيشكل الأمر تحديا كبيرة للقوات الأمنية والإنقاذ للحفاظ على النظام والسلامة في المكان.