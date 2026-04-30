الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابات في هجوم مسيّرة مفخخة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي ليام بن حمو، البالغ من العمر 19 عامًا، خلال اشتباكات في جنوب لبنان، إثر إصابته بطائرة مسيّرة مفخخة.

وبحسب بيان الجيش، فإن بن حمو، وهو مقاتل في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني، قُتل جراء إصابة مباشرة بطائرة مسيّرة يُشتبه بأنها أُطلقت من قبل حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. كما أُصيب جندي آخر بجروح وُصفت بالمتوسطة خلال الحادثة ذاتها.

هجمات إضافية وإصابات أخرى

وفي حادثة منفصلة، أشار الجيش إلى إصابة 12 جنديًا في موقع آخر نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، من بينهم حالتان وُصفتا بالمتوسطة والبقية بجروح طفيفة.

تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ملحوظ في استخدام الطائرات المسيّرة المفخخة في المواجهات الجارية على الحدود الشمالية، حيث باتت تشكل أحد أبرز أدوات الاستهداف الميداني.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان حالة من التوتر الأمني المستمر، مع تبادل متكرر للهجمات، ما يرفع منسوب المخاوف من اتساع نطاق التصعيد في المرحلة المقبلة.