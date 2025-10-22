ضبابية وغموض يحيط بالوضع الصحي لوزير دفاع الحوثيين ناصر العاطفي

كشف الموقع اليمني "خط الدفاع"، المعارض للحوثيين، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أن الحالة الصحية لوزير دفاع حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي تتدهور بسرعة. ووفقاً للتقرير، فإن العاطفي نُقل إلى المستشفى منذ 28 أغسطس\آب، يوم الهجوم الإسرائيلي على تجمع لكبار المسؤولين الحوثيين في العاصمة اليمنية.

قالت مصادر أمنية للموقع اليمني إنه لم يتم رصد أي تواصل أو تحركات للعاطفي منذ الهجمات. وقد لفت غيابه عن جنازة رئيس هيئة الأركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري، يوم الاثنين الماضي، الأنظار بشكل خاص.

أُصيب الوزير خلال هجوم منفصل استهدف مقرًا قريبًا من المبنى الذي كان تجتمع فيه الحكومة الحوثية. كما يشير التقرير إلى أن وزير الداخلية، عبد الكريم الحوثي، أُصيب هو الآخر ولم يظهر علنًا منذ أشهر.

في استمرارٍ للنهج الذي اتبعوه قبل إعلان مقتل رئيس أركانهم، واصل الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة نشر بياناتٍ زعموا أنها صادرة عن وزير الدفاع في حكومتهم. غير أن أحدث تلك الرسائل، التي تضمنت تعزية في وفاة اللواء الغماري، كانت مجرّد نص مكتوب دون أي دليلٍ مرئي يؤكد صحتها.

بعد يومين من الهجوم الذي استهدف كبار قادة الجماعة في 28 أغسطس، بدأت تتداول أنباء عن إصابة الوزير العاطفي. وبعد الإعلان عن مقتل رئيس الأركان، زعمت القنوات التابعة للحوثيين أن العاطفي قدّم التعازي، لكن لم تُعرض أي لقطات مصوّرة تثبت ذلك، كما لم تُقدَّم منذ الإعلان عن إصابته أي دلائل حول حالته الصحية.