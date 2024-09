السعودية: إدانة مدير الأمن العام السابق بسبب الفساد "السجن 10 أعوام وغرامة مليون ريال"

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إنه تم "إنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ"

