حمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوى الغربية مسؤولية دخول إسرائيل إلى سوريا ودعاها اليوم (الجمعة) إلى "وقف غزو الأراضي السورية".

وبتصريحاته، لم يخف اهتمامه بجارته في الجنوب وقال: "تركيا وسوريا ستتعاونان في قضايا الدفاع والطاقة والتعليم. وتركيا ستفعل كل ما هو ضروري لإعادة بناء سوريا الجديدة". كما أعلن عن "رفع العقوبات المفروضة في ظل حكم الأسد".

وأضاف وعرض كيف ينوي مساعدة سوريا على التعافي فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع العراق، وتقديم الدعم لمشاكل الطاقة

وفي إشارة إلى الغرب، قدم أردوغان نفسه أيضًا على أنه شخص يهتم بالفعل برفاهية سوريا ويتواصل مع زعيم الانقلاب أبو محمد الجولاني لمساعدته في إنشاء هيكل سياسي ودستور جديدين. علاوة على ذلك - للتأكد من عدم احتلالها من قبل الجماعات المسلحة الكردية التي وصفها بـ "الجماعات الإرهابية". وأضاف أنه "لا بد من القضاء عليهم"، وأنه لا يعتقد أنهم سيتمكنون من رفع رؤوسهم في سوريا الجديدة، وذلك بحسب تقارير أجنبية.

ومن أجل تثبيت القدم التركية، أشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور سوريا قريبا "لمناقشة الهيكلة الجديدة للبلاد".

أما بالنسبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فقال: "إن المحادثات مع الرئيس المنتخب ترامب ستكون مهمة، وأنا سعيد لأن الدول الغربية والإسلامية تطور اتصالاتها مع الجولاني".