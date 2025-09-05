لأول مرة في إسرائيل: توجيه الاتهام لرئيس منظمة إجرامية بانتهاك أمر إداري

قد يعجبك أيضًا -

لأول مرة في إسرائيل، يُحاكم زعيم منظمة إجرامية بتهمة انتهاك أمر إداري، وهو إجراء يفرض قيودًا صارمة دون إدانة سابقة. وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام، اليوم الجمعة، ضد عصام جاروشي، وهو شخصية بارزة في عصابة جاروشي "الإجرامية".

ووفقًا للشرطة الإسرائيلية، "انتهك جاروشي مرارًا شروط إقامته الجبرية، بدايةً في فندق في نتانيا، ثم في منشأة أخرى في إيلات. وشملت هذه القيود منعه من مغادرة الفندق دون تصريح، ودخول عدة مدن، والتواصل مع أفراد مرتبطين بالجريمة المنظمة، واستخدام هواتف وأجهزة إلكترونية غير مسجلة مثل الطائرات المسيرة والدراجات الكهربائية".

ويقول المحققون إنه "احتفظ بهاتف سري للتواصل مع شركائه، وكان يغادر الفندق بانتظام، بما في ذلك للذهاب إلى المطاعم، في انتهاك مباشر لأمر المراقبة". ويُزعم أنه "ارتكب خمس عشرة مخالفة في غضون أسبوعين فقط". وبعد عدة أسابيع من المراقبة السرية والتنصت على الهواتف، أُلقي القبض على جاروشي. ويشكك محاميه، يارون جيجي، في صحة الأدلة، واصفًا عملية التعرف على الصوت بأنها "مشكوك فيها للغاية". وتأتي هذه القضية غير المسبوقة في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة تصنيف العصابات الإجرامية كـ"منظمات إرهابية"، مما سيمنح الشرطة موارد أكبر لمكافحتها.