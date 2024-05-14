حزب الله يعلن مقتل حسين عباس عيسى الناشط في صفوفه لترتفع حصيلة القتلى إلى 298

أعلن حزب الله الثلاثاء، مقتل حسين عباس عيسى الناشط في صفوفه، وهو من سكان ميس الجبل في جنوب لبنان. وارتفعت حصيلة قتلى حزب الله منذ اندلاع الحرب على الجبهة الشمالية بموازاة المعركة الأساسية في قطاع غزة إلى 298.

وأكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب ألقاه يوم أمس الإثنين بأن التصعيد على الجبهة الشمالية سيستمر ما لم تتوقف الحرب في غزة بوصفها معركة "إشغال وإسناد وفق تعبيره. وقال بهذا الصدد إن "الربط بين جبهة الإسناد اللبنانية وغزة أمر حاسم وقاطع والأميركيون والفرنسيون سلموا بهذه الحقيقة".

وأفادت تقارير إسرائيلية قبل قليل بأن أضرارا لحقت بمنزلين على الأقل في بلدة المطلة الحدودية، بعد أن أطلق حزب الله صاروخين مضادين للدبابات على المكان، خلال الليل، وأصيب أحد السكان المحليين بجروح طفيفة. وحمل رئيس المجلس المحلي ديفيد أزولاي، في حديث لموقع واينت الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية الفشل الذريع" في إشارة إلى عدم وضعها حدا لما يحصل من ضرب للأمن والحياة في المنطقة. وأضاف: "لقد نسونا في الفنادق".