مسؤول سوري لـ"i24NEWS": مخاوف من هجوم لمجموعات مسلحة درزية بدعم إسرائيلي

مسؤول كبير في الحكومة السورية قال لـ i24NEWS إن هناك خشية من أن المجموعات الدرزية المسلحة ستشن هجومًا في جنوب سوريا بدعم من إسرائيل. هذا ما نشره لأول مرة مساء اليوم (الاثنين) مراسلنا عميحاي شتاين.

وفقاً لمسؤول رفيع في دمشق، تستعد مجموعات مسلّحة في السويداء لتنفيذ عملية ضد قوات الحكومة، وفي سوريا يقدّرون أن إسرائيل ستشجع وتدعم ذلك. مصدر أمريكي قال إن "المحادثات مع إسرائيل لن تُستأنف قبل الانتخابات".

تصريحات المسؤول جاءت في ظل التوتر المستمر حول مستقبل محافظة السويداء، التي غالبية سكانها من الدروز، وأصبحت واحدة من أكثر التحديات الأمنية حساسية التي تواجه حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

ووفقاً لما ذكره المسؤول، تشير المعلومات الواردة من منطقة السويداء إلى أن مجموعات مسلحة قد تستعد لعملية ضد قوات الحكومة السورية. وأضاف أن زيادة وجود هذه المجموعات المسلحة على خطوط التماس تثير في دمشق مخاوف من تجدد القتال في جنوب سوريا. وأعلنت شخصيات درزية في المحافظة مؤخراً بشكل علني أن عملية لاستعادة القرى الدرزية قد تنطلق قريباً.

في الحكومة السورية يُقدَّر أن أي عملية تنفذها قوات درزية، إذا نُفِّذت فعلاً، ستحظى بدعم وتشجيع من جانب إسرائيل. وأضاف المسؤول أن نشاط جمع المعلومات الاستخباراتية الجوية الإسرائيلية فوق السويداء والمناطق المحيطة بها قد تصاعد، إلى جانب زيادة في عدد رحلات الاستطلاع فوق دمشق وجنوب سوريا. وادعى أيضاً أن مروحية إسرائيلية هبطت في المنطقة ونقلت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.