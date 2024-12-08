من الصدمة - حتى الهلع: مواجهة إيران الانهيار في سوريا

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الأحد) خبراً عن الصدمة التي شهدتها إيران من انهيار نظام الأسد، وقرار إعادة حساباتها. ومع بداية هجوم قوات المعارضة السورية قبل نحو أسبوعين، التزمت طهران بتقديم الدعم الكامل لبشار الأسد، وسعت إيران في الأيام الأخيرة إلى سحب قواتها من دون قتال.

في البداية، صدمت الحكومة الإيرانية من السرعة التي تقدمت بها قوات المعارضة السورية. هذا بحسب ثلاثة مصادر إيرانية - اثنان منهم من كبار أعضاء الحرس الثوري، واثنين من المحللين الإيرانيين البارزين المقربين من الحكومة.

وقال المسؤولون إنه بحلول منتصف الأسبوع، دخلت طهران في حالة من الذعر الكامل مع تقدم فصائل المعارضة للأمام واستولوا على مدينة تلو الأخرى - حلب أولاً، ثم حمص، ثم حماة، ثم دير الزور ودرعا.

بينما تعهد المسؤولون الإيرانيون علناً بالبقاء ملتزمين تماماً بدعم الأسد. وبشكل شخصي وسري، عندما تقدمت فصائل المعارضة وحصلت على مزيد من السيطرة كانت تحت السيطرة الإيرانية، تسائلوا عن إن كانت الأحداث تتماشى مع قدرتهم بتغيير مجرى الأمور وصورة الوضع.

Aref TAMMAWI / AFP

وبحلول نهاية الأسبوع، تغيرت اللهجة في إيران بالفعل عندما صرح العديد من كبار المسؤولين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإطاحة بالأسد تبدو حتمية.

ووصفت مذكرة داخلية لأحد أعضاء الحرس الثوري اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز الوضع في سوريا بأنه "غريب ولا يصدق". وجاء في المذكرة أن الأمر يبدو كما لو أن “إيران تصالحت مع سقوط الأسد وفقدت الرغبة في المقاومة”.

تحول التلفزيون الرسمي الإيراني من وصف فصائل المعارضة السنة بـ "الإرهابيين الكفار" إلى "الجماعات المسلحة" وذكر أنهم يعاملون الأقليات الشيعية بشكل جيد حتى الآن.

وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة إن هيئة تحرير الشام، المنظمة المسلحة الرئيسية التي تقاتل في سوريا، بعثت إلى إيران برسالة دبلوماسية هذا الأسبوع. ووعدت المنظمة بأنها ستحمي المواقع الدينية والأقليات الشيعية، وطلبت من إيران عدم قتال قواتها، بحسب المسؤولين. إيران بدورها طلبت من التنظيم السماح بمرور آمن لجنودها خارج سوريا وحماية الأماكن المقدسة الشيعية.

Aref TAMMAWI / AFP

ومن المخاوف الأخرى بالنسبة لإيران تهديد إسرائيل بمهاجمة أي تعبئة للقوات الإيرانية في سوريا. تم إرجاع رحلتين تابعتين لشركة طيران إيرانية خاصة كانتا في طريقهما إلى دمشق الأسبوع الماضي بعد تحذيرات من إسرائيل بأنها ستسقطهما إذا دخلتا المجال الجوي السوري، وفقاً لمسؤولين إيرانيين وإسرائيليين. وقالت إسرائيل إن هذه الرحلات الجوية كانت تهدف إلى نقل أسلحة.