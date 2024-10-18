اجتماع برلين: بايدن وماكرون وشولتز وستارمر يدعون لوقف النار في غزة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان مشترك عقب اجتماعهم في برلين، اليوم الجمعة، إلى "الحاجة الفورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى عائلاتهم، وإنهاء الحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع".

كما ناقشوا أيضاً الوضع في لبنان، واتفقوا على "ضرورة العمل على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وحل دبلوماسي يسمح للمدنيين (الإسرائيليين واللبنانيين) على جانبي الخط الأزرق، بالعودة بأمان إلى منازلهم".

وذكر البيان المشترك، الذي أورده البيت الأبيض، أن القادة الأربعة، بحثوا الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة تداعيات اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، والذي حملوه مسؤولية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

وجدّد القادة الأربعة "إدانتهم للهجوم الإيراني على إسرائيل"، والذي وصفوه بـ"التصعيدي"، وأشاروا إلى تنسيق جهودهم من أجل "محاسبة إيران ومنع المزيد من التصعيد".