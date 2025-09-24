تقرير: إيران تبدأ إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ | هذا هو العنصر الحيوي الذي ينقصها

قد يعجبك أيضًا -

صور أقمار صناعية نشرتها اليوم (السبت) وكالة الأنباء AP تشير إلى أن إيران بدأت في إعادة تأهيل مواقع الإنتاج التي تُستخدم لتطوير الصواريخ. وذكر التقرير أن هناك نقصًا في مكوّن حاسم - الخلاطات الكوكبية اللازمة لإنتاج الوقود الصلب - مما يصعّب استئناف نشاط تلك المنشآت.

بالنسبة للنظام الايراني الذي يُصرّح مرارًا وتكرارًا بأن جولة أخرى من الحرب مع إسرائيل مسألة وقت فحسب، فإن استعادة منظومة الصواريخ أمرٌ بالغ الأهمية. ولا تزال الصواريخ إحدى أدوات الردع القليلة المتبقية لطهران، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بأنظمة دفاعها الجوي خلال الحرب.

خبراء في مجال الصواريخ قالوا لوكالة أسوشيتد برس إن الحصول على الخلاطات والقدرة على إنتاج وقود صلب هو هدف رئيسي لطهران – خاصةً عندما قد تفرض الأمم المتحدة من جديد عقوبات في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي ستشمل إجراءات ضد تطوير وتحديث برنامج الصواريخ الإيراني.

في هذا السياق، من المتوقع أن يلقي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء المقبل.

في الأسبوع الماضي، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" بأن إيران قررت تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بسبب قرار الدول الأوروبية إعادة تفعيل آلية "سناب باك".