تم تسجيل ليلة متوترة الليلة الماضية (بين الأحد والإثنين) بكل ما يتعلق بالعلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو والرئيس الأمريكي، إذ قبل لحظات من أول مكالمة هاتفية بينهما، قام ترامب بإحاطة الإعلام الأمريكي قائلاً: "سأقول لبيبي – لا تهاجم". وأيضًا خلال المكالمة التي جرت الليلة الماضية حوالي الساعة 23:00، أوضح الرئيس الأمريكي لنتنياهو أنه ليس مع شن هجوم. وقال الرئيس: "نحن قريبون من اتفاق".

أصر نتنياهو على أنه يجب تنفيذ الهجوم، ورد عليه ترامب: "أنتم دولة مستقلة - لكن لكل قرار هناك تبعات بالتناسب معه". في النهاية هاجمت إسرائيل - لكن كان ذلك هجومًا محدودًا أكثر بكثير مما كان مخططًا له، لأن في المحادثة الثانية بين الاثنين، أوضح ترامب، بعد أن تلقى رسالة إيرانية بأن إطلاق النار قد انتهى: "انتهت القصة".

في إسرائيل يدّعون أن تسلسل الأحداث هذا أثبت بشكل قاطع أن الفَصل بين ساحة التفاوض مع إيران وبين المعركة العملياتية في لبنان - لا يزال قائماً وفعّالاً ويحافظ على صلاحيته. بالرغم من الرسالة العلنية، في الغرف المغلقة برز رأي آخر أيضاً. أعرب مسؤولون كبار عن قلق معاكس: هل من الممكن أن تدفع أحداث الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ترامب إلى تقديم طلب رسمي لاحقاً لإسرائيل - بخفض مستوى النشاط العسكري ليس فقط في حي الضاحية، بل أيضاً في باقي مناطق لبنان؟

هذا التخوّف ليس جديدًا، وهو يساور المسؤولين الإسرائيليين منذ فترة طويلة. في الواقع، هذا كان أحد الأهداف المركزية وراء البيان الإسرائيلي-اللبناني-الأمريكي حول اتفاق وقف إطلاق النار. الهدف كان منع سيناريو مسبقًا قد يطالب فيه الإيرانيون بانسحاب إسرائيلي من أجزاء في لبنان، كجزء من شروطهم للتوقيع على اتفاق إطار مستقبلي مع الولايات المتحدة.

"نحن نعمل بجد لمنع المحاولة الإيرانية للربط بين الساحات"، يقول مسؤولون إسرائيليون. حتى الآن، نجحت إسرائيل في منع خطوات استثنائية من الرئيس ترامب في هذا الشأن، وقد وصف السفير الأمريكي في لبنان البيان المشترك من الأسبوع الماضي بأنه "خطوة لا رجعة فيها". لكن من الممكن أنه في وقت ما، يقوم ترامب، كما يفعل ترامب، بتغيير رأيه.