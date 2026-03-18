إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني وتصعيد العمليات ضد طهران

أعلن يسرائيل كاتس، صباح الأربعاء، مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، في عملية نُفذت خلال الليل، مؤكدًا أن الهجمات الإسرائيلية داخل إيران “تدخل مرحلة أكثر تصعيدًا”.

وجاء الإعلان عقب تقييم أمني عُقد في مقر وزارة الأمن بتل أبيب، بمشاركة كبار قادة المؤسسة العسكرية، حيث قال كاتس إن “إسرائيل في المرحلة الحاسمة من المواجهة”، مشددًا على أن “لا حصانة لأي مسؤول إيراني”.

وأضاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منحه والجيش صلاحيات موسعة لتنفيذ عمليات استهداف ضد قيادات إيرانية، دون الحاجة لموافقات إضافية، طالما توفرت الظروف الاستخباراتية والعملياتية المناسبة.

وبحسب التصريحات، فإن خطيب كان يتولى إدارة وزارة الاستخبارات، أحد أبرز أجهزة الأمن في إيران، والمسؤولة عن العمليات الاستخباراتية الداخلية والخارجية، بما في ذلك ملاحقة المعارضين والإشراف على أنشطة سرية خارج البلاد.

وأشار كاتس إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة استهدافات طالت قيادات بارزة في النظام الإيراني خلال الفترة الأخيرة، في إطار سياسة تهدف إلى تقويض قدرات طهران الأمنية والعسكرية.

كما حذر من “تطورات مفاجئة” قد تشهدها مختلف الجبهات خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار المواجهة مع إيران وحزب الله في لبنان.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الإعلان الإسرائيلي، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية بشكل غير مسبوق.