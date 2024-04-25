زعيم الحوثيين: "هجماتنا ستتوسع في المحيط الهندي وستتواصل في جنوب البحر الأحمر"

بعد ساعات قليلة على هجوم استهدف سفينة جنوب غربي عدن، وبعد يوم على محاولة ضرب سفينة أميركية على متنها 18 مواطناً أميركياً، جدد زعيم جماعة الحوثي عبد المالك الحوثس تأكيده على أن "العمليات البحرية العسكرية مستمرة"وتابع "طالما استمرت الحرب الإسرائيلية والحصار على قطاع غزة، ستتواصل الهجمات جنوب البحر الأحمر"

وقال في كلمة مصورة ألقاها، مساء اليوم الخميس، إن جماعته تسعى إلى "توسيع هجماتها على السفن في المحيط الهندي، بعد أن أعلنت سابقاً أنها بدأت تنفيذ هجمات في المحيط أيضا"مشيرا إلى أن "معدل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل بلغ سفينة كل يومين. وأضاف أن عدد السفن الإسرائيلية المستهدفة بلغ 102 خلال 202 يوم من الحرب على غزة"

وأفاد بأن "عمليات التأمين على السفينة الواحدة لبعض الشركات في أميركا بلغت 50 مليون دولار"واعتبر أن "التحركات الأميركية لوقف الهجمات على السفن يستنزف واشنطن ماليا ويؤثر عليها اقتصادياً"