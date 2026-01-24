مؤشر أقوى جوازات السفر لعام 2026: سنغافورة تتصدر، وإسرائيل في المرتبة 18

وفقًا لإصدار عام 2026 من المؤشر الصادر عن شركة هينلي وشركائها، للعام الثاني على التوالي، حافظ جواز السفر السنغافوري على مكانته كأقوى جواز سفر في العالم، يُتيح هذا الجواز لحامليه السفر بدون تأشيرة إلى 192 دولة، وهو رقم قياسي عالمي يُبرز الجاذبية الدبلوماسية والاقتصادية لهذه الدولة المدينة الآسيوية.

في المقابل، وللعام الثاني على التوالي أيضًا، يأتي جواز السفر الأفغاني، الذي يُعتبر الأضعف في العالم. فهو يُتيح الدخول بدون تأشيرة إلى 24 دولة فقط، مما يُسلط الضوء على التفاوتات الكبيرة في حرية التنقل الدولي.

فيما تحتل إسرائيل المرتبة 18، ​​حيث يُتيح جواز سفرها الدخول بدون تأشيرة إلى 165 وجهة. ويعود استمرار تصنيفها المتقدم إلى حد كبير إلى اتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة مع الولايات المتحدة عام 2023، والتي تُجيز دخول الولايات المتحدة والمناطق الخاضعة لولايتها القضائية، مثل بورتوريكو وغوام. تستند بيانات المؤشر إلى إحصاءات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وتقارن عدد الدول التي يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة. ويُسلّط هذا التصنيف، الذي يُنشر للعام العشرين على التوالي، الضوء على اتجاه أساسي: تزايد حركة التنقل العالمية، ولكن بشكل غير متساوٍ.

أقوى عشرة جوازات سفر في عام 2026:

1) سنغافورة. 2) اليابان، كوريا الجنوبية. 3) الدنمارك، لوكسمبورغ، إسبانيا، السويد، سويسرا. 4) النمسا، بلجيكا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، النرويج، هولندا. 5) المجر، البرتغال، سلوفاكيا، الإمارات . 6) كرواتيا، جمهورية التشيك، إستونيا، مالطا، نيوزيلندا، بولندا. 7) أستراليا، لاتفيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة. 8) كندا، أيسلندا، ليتوانيا. 9) ماليزيا. 10) الولايات المتحدة الأمريكية

ومن بين التطورات الملحوظة، شهدت الإمارات العربية المتحدة أحد أقوى الصعودات في العقدين الماضيين، حيث تقدمت 57 مركزًا منذ عام 2006 لتصل إلى المراكز الخمسة الأولى. أما الصين، فقد تقدمت 28 مركزًا في عشر سنوات، وتتيح الآن دخول 141 وجهة بدون تأشيرة. كما تحرز دول أوروبا الشرقية، التي تسعى تدريجيًا إلى التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، تقدمًا ملحوظًا. في المقابل، شهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان كانتا تتصدران التصنيفات سابقاً، تراجعاً ملحوظاً، على الرغم من عودة جواز السفر الأمريكي إلى قائمة العشرة الأوائل هذا العام. ووفقاً لكريستيان كالين، رئيس شركة هينلي وشركائه، فإن "جواز السفر القوي يؤثر بشكل مباشر على الفرص والأمن والتكامل الاقتصادي"، كما أنه يكشف عن فجوة مستمرة بين الدول المستقرة والمناطق الهشة.