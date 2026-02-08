ظهور الملك سلمان مع الأمراء يثير تفاعل واسع على مواقع التواصل

نشر حساب "أخبار آل سعود" السبت، صورًا حديثة للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ظهر فيها برفقة عدد من الأمراء.

وأظهرت الصور الملك سلمان جالسًا إلى جانب ابن أخيه الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، كما ظهر في صور أخرى برفقة الأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين الذين أعربوا عن سعادتهم برؤية خادم الحرمين الشريفين، داعين الله له بدوام الصحة والعافية.