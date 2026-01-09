ترامب يوجه رسالة جديدة إلى قادة إيران:"التدخل الأميركي لا يعني إرسال قوات على الأرض"

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من أن "إيران في ورطة كبيرة في خضم الاحتجاجات الشعبية الواسعة"، مشيرا إلى أنه "قد يأمر بشن ضربات عسكرية"، وقال إنه "يراقب الوضع في إيران بعناية، وقد تتدخل أميركا إذا بدأت إيران قتل المواطنين"، موضحا أن "التدخل الأميركي لا يعني إرسال قوات على الأرض".

أوضح ترامب أنه "إذا أطلق الحرس الثوري النار على المتظاهرين، فإن الولايات المتحدة سترد بإطلاق النار أيضاً". إلا أن لقطات مصورة نُشرت في الأيام الأخيرة تُظهر إطلاق نار على متظاهرين في أنحاء البلاد.، وأضاف "يبدو أن الشعب الإيراني يسيطر على مدن لم يتوقع أحد أن ينجح في السيطرة عليها. إذا بدأ النظام بقتل الناس كما فعل في الماضي، فسنتدخل ونوجه لهم ضربة موجعة. هذا لا يعني وجود جنود أمريكيين على الأرض، لكنها ستكون ضربة قوية. نحن نراقب الوضع عن كثب".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، رد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على تهديدات ترامب، قائلاً: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعالج مشاكل بلاده". وحاول خامنئي التقليل من شأن الاحتجاجات "أطلب من الإيرانيين التوحد، فهناك بعض مثيري الشغب الذين يسعون لإرضاء الولايات المتحدة بتخريب الممتلكات العامة".

تأتي تصريحات خامنئي بعد ورود تقارير خلال الـ 24 ساعة الماضية عن انقطاعات كبيرة في الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وانقطاعات في خدمات الهاتف، وموجة من هجمات الحرق العمد على العديد من المؤسسات، وإطلاق النار على المتظاهرين.