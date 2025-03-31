الكشف عن هوية المتورطين من مكتب نتنياهو في قضية " قطر جيت "

التحقيق مستمر: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في قضية "قطر جيت" – الموظفون في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إيلي فيلدشتاين ويوناتان أوريخ. وتم تسجيل الاعتقال بالتزامن مع اليوم العشرين لشهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية في المحكمة المركزية في تل أبيب، مما دفع محاميه عميت حداد إلى طلب استراحة - ومغادرة قاعة المحكمة، لأنه يمثل أوريخ في القضية. وفي الوقت نفسه، يتم التحقيق مع مشتبه به رئيسي آخر تحت التحذير، ويدلي أحد الصحفيين بشهادة علنية في هذه القضية.

وقال مقر نضال "أحرار في بلادنا": "يجب استدعاء رئيس الوزراء للاستجواب في أسرع وقت ممكن. بينما يتم التحقيق في بيئته المباشرة، ومن المعروف بالفعل أن الأموال القطرية متورطة في الصورة، لا مفر من التحقيق مع رئيس الوزراء أيضًا. حتى أن لديه محامٍ مطلع بالفعل على القضية. هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحًا - لا يمكن لرئيس وزراء لديه تضارب في المصالح تعيين رئيس جهاز يحقق في بيئته المباشرة. رئيس الشاباك التالي لن يفعل ذلك إلا أن يتم تعيينه من قبل شخص يحظى بثقة الجمهور."

Avshalom Sassoni/Flash90

وكما أفيد، فقد تم احتجاز الاثنين على ذمة التحقيق في القضية منذ حوالي أسبوع ونصف، حيث نسبت إليهما جرائم - الرشوة والاتصال بعميل أجنبي وخيانة الأمانة. وتم إطلاق سراحهم في نهاية التحقيق الذي يدور الحديث عنه.

وقبل يوم واحد، اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرجر، في تسجيل تم الكشف عنه في "هيئة البث الرسمية" أنه حول أموالا من أحد جماعات الضغط الأمريكية لصالح الحكومة القطرية يدعى جاي بوتليك، إلى إيلي فيلدشتاين، المشتبه به في قضية الوثائق السرية. ووفقا له، فقد فعل ذلك خدمة لبوتليك بسبب مشاكل ضريبة القيمة المضافة. وفي هذه المرحلة، لا يُعرف بعد ما إذا كان يعلم أن هذه الأموال مصدرها قطر.

حتى أنه سُئل بيرغر عما إذا كان قد طُلب منه تحويل الأموال إلى فيلدشتاين لأسباب ضريبية، فأجاب بالإيجاب. وقال عن علاقته بالشخص من جماعة الضغط: "لقد عرفته منذ 25 عامًا". لكنه أراد التأكيد على أنه ليس مطلعا على التفاصيل. "أنا لا أعمل فيها، ولا أعمل في إسرائيل، وليس لدي أي اتصال مع الناس في إسرائيل". ونفى ديوان رئيس الحكومة هذه التفاصيل ووصفها بأنها "أخبار كاذبة وجريمة لا وجود لها".

ويأتي هذا الكشف على خلفية قضية "قطر-جيت"، عندما أعلن الشاباك الشهر الماضي أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب "مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة". وتم نشر إعلان الشاباك، بعد أن اتصل عضوا الكنيست جلعاد كاريب ونعمة لازيمي بالجهاز، على خلفية التقارير التي تفيد بأن بعض مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قدموا خدمات لقطر. ومع ذلك، فُرض أمر حظر النشر على كل تفاصيل التحقيق.