أسطول غزة: محامون ينتقدون تقاعس باريس ويعلنون عن شكوى "الاحتجاز التعسفي" و"الاختطاف"

أعلن محامون يمثلون 35 مواطنًا فرنسيًا كانوا على متن أسطول "صمود العالمي" المتجه إلى غزة، والذي اعترضته البحرية الإسرائيلية هذا الأسبوع، اليوم الجمعة، عن نيتهم ​​تقديم شكوى بتهمة "الاحتجاز التعسفي" و"الاختطاف"، وقالت أنوك ميشلان في مؤتمر صحفي إلى جانب رافائيل كيمبف، ورومان رويز، وشيرين أردكاني: "لم نتلقَّ أي أخبار عن موكلينا". وأضافوا أن "هؤلاء المواطنين كان لديهم هدف "’قانوني وقانوني وسلمي’ إيصال الغذاء والدواء إلى سكان غزة. وأصرّ كيمبف على أنه "ليس من حق إسرائيل حرمانهم من حريتهم".

ينتقد المحامون صمت السلطات القنصلية الفرنسية، ويدعون باريس إلى الانضمام إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة. ويرى المحامون أن فرنسا، بعدم إنقاذها مواطنيها، "تُخلّ بالتزاماتها الدولية" و"تُشارك" في انتهاكات حقوق الإنسان. دعا إيمانويل ماكرون إسرائيل، أمس الخميس، إلى "احترام القانون الدولي" وضمان حماية المواطنين الفرنسيين. ضمّ الأسطول، الذي تكوّن من حوالي أربعين سفينة، والذي غادر إسبانيا في سبتمبر/أيلول المنصرم، أكثر من 400 ناشط. ووفقًا لمسؤول إسرائيلي، استمرت عملية الاعتراض اثنتي عشرة ساعة، وأدت إلى اعتقال جميع المشاركين.