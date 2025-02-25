عدد من المحافظات السورية تتظاهر تنديدا بتصريحات بنيامين نتنياهو اتجاه الجنوب السوري
جاءت هذه التظاهرات بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول سوريا
احتشدَ المئاتُ من السوريينَ في ساحةِ الكرامةِ بمحافظةِ السويداءَ في مظاهرةٍ تنددُ بتصريحاتِ رئيسِ الحكومة الإسرائيليِّ بنيامينَ نتنياهو، التي تعهدَ من خلالِها بمنعِ أيِّ انتشارٍ عسكريٍّ سوريٍّ في محافظاتِ جنوبِ دمشقَ، مؤكدينَ أنَّ المحافظةَ جزءٌ من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، رافضينَ التدخلَ بالشؤونِ الداخليةِ لسوريا، أو وصايةَ إسرائيلَ عليهم، أو أيِّ تقسيمٍ للبلادِ.
"الجولانُ لنا"و"الجولانُ عربيةٌ" كانتْ شعاراتُ أبناءِ القنيطرةِ الذينَ احتشدوا في مركزِ المحافظةِ بخانِ أرنبة على بعدِ مئاتِ الأمتارِ من الآلياتِ العسكريةِ الإسرائيليةِ، رافضينَ التوغلَ الإسرائيليَّ على أرضِ المحافظةِ. فيما كانتْ محافظةُ درعا تتخذُ ذاتَ الموقفِ في التصريحاتِ، مؤكدةً أنَّ الجنوبَ السوريَّ لا يمكنُ اقتطاعُهُ من سوريا، وسيبقى جزءًا من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ.
حكومةُ الشرعِ التي التزمتْ الصمتَ اتجاهَ تصريحاتِ نتنياهو، قامتْ بسحبِ عددٍ من الدباباتِ من مواقعَ عسكريةٍ في مدينةِ إزرع بريفِ درعا الأوسطِ، ونقلِها باتجاهِ العاصمةِ دمشقَ. الأمرُ الذي شكلَ غضبًا شعبيًّا لدى السكانِ في المحافظةِ، واعتبروهُ موقفًا متخاذلًا مع تصريحاتِ نتنياهو.