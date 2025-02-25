عدد من المحافظات السورية تتظاهر تنديدا بتصريحات بنيامين نتنياهو اتجاه الجنوب السوري

احتشدَ المئاتُ من السوريينَ في ساحةِ الكرامةِ بمحافظةِ السويداءَ في مظاهرةٍ تنددُ بتصريحاتِ رئيسِ الحكومة الإسرائيليِّ بنيامينَ نتنياهو، التي تعهدَ من خلالِها بمنعِ أيِّ انتشارٍ عسكريٍّ سوريٍّ في محافظاتِ جنوبِ دمشقَ، مؤكدينَ أنَّ المحافظةَ جزءٌ من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، رافضينَ التدخلَ بالشؤونِ الداخليةِ لسوريا، أو وصايةَ إسرائيلَ عليهم، أو أيِّ تقسيمٍ للبلادِ.

"الجولانُ لنا"و"الجولانُ عربيةٌ" كانتْ شعاراتُ أبناءِ القنيطرةِ الذينَ احتشدوا في مركزِ المحافظةِ بخانِ أرنبة على بعدِ مئاتِ الأمتارِ من الآلياتِ العسكريةِ الإسرائيليةِ، رافضينَ التوغلَ الإسرائيليَّ على أرضِ المحافظةِ. فيما كانتْ محافظةُ درعا تتخذُ ذاتَ الموقفِ في التصريحاتِ، مؤكدةً أنَّ الجنوبَ السوريَّ لا يمكنُ اقتطاعُهُ من سوريا، وسيبقى جزءًا من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ.

حكومةُ الشرعِ التي التزمتْ الصمتَ اتجاهَ تصريحاتِ نتنياهو، قامتْ بسحبِ عددٍ من الدباباتِ من مواقعَ عسكريةٍ في مدينةِ إزرع بريفِ درعا الأوسطِ، ونقلِها باتجاهِ العاصمةِ دمشقَ. الأمرُ الذي شكلَ غضبًا شعبيًّا لدى السكانِ في المحافظةِ، واعتبروهُ موقفًا متخاذلًا مع تصريحاتِ نتنياهو.