عدد من المحافظات السورية تتظاهر تنديدا بتصريحات بنيامين نتنياهو اتجاه الجنوب السوري

جاءت هذه التظاهرات بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول سوريا

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
يرفع السوريون لافتات أثناء تظاهرهم في ساحة الكرامة المركزية في مدينة السويداء الجنوبية في 25 فبراير 2025
يرفع السوريون لافتات أثناء تظاهرهم في ساحة الكرامة المركزية في مدينة السويداء الجنوبية في 25 فبراير 2025SHADI AL DUBAISI / AFP

احتشدَ المئاتُ من السوريينَ في ساحةِ الكرامةِ بمحافظةِ السويداءَ في مظاهرةٍ تنددُ بتصريحاتِ رئيسِ الحكومة الإسرائيليِّ بنيامينَ نتنياهو، التي تعهدَ من خلالِها بمنعِ أيِّ انتشارٍ عسكريٍّ سوريٍّ في محافظاتِ جنوبِ دمشقَ، مؤكدينَ أنَّ المحافظةَ جزءٌ من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، رافضينَ التدخلَ بالشؤونِ الداخليةِ لسوريا، أو وصايةَ إسرائيلَ عليهم، أو أيِّ تقسيمٍ للبلادِ.

Video poster
عدد من المحافظات السورية تتظاهر تنديدا بتصريحات بنيامين نتنياهو اتجاه الجنوب السوري

"الجولانُ لنا"و"الجولانُ عربيةٌ" كانتْ شعاراتُ أبناءِ القنيطرةِ الذينَ احتشدوا في مركزِ المحافظةِ بخانِ أرنبة على بعدِ مئاتِ الأمتارِ من الآلياتِ العسكريةِ الإسرائيليةِ، رافضينَ التوغلَ الإسرائيليَّ على أرضِ المحافظةِ. فيما كانتْ محافظةُ درعا تتخذُ ذاتَ الموقفِ في التصريحاتِ، مؤكدةً أنَّ الجنوبَ السوريَّ لا يمكنُ اقتطاعُهُ من سوريا، وسيبقى جزءًا من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ.

 

حكومةُ الشرعِ التي التزمتْ الصمتَ اتجاهَ تصريحاتِ نتنياهو، قامتْ بسحبِ عددٍ من الدباباتِ من مواقعَ عسكريةٍ في مدينةِ إزرع بريفِ درعا الأوسطِ، ونقلِها باتجاهِ العاصمةِ دمشقَ. الأمرُ الذي شكلَ غضبًا شعبيًّا لدى السكانِ في المحافظةِ، واعتبروهُ موقفًا متخاذلًا مع تصريحاتِ نتنياهو.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات