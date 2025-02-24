ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية :"هذه هي المعادلة الجديدة بين إسرائيل وحزب الله"

صرح ضابط الاحتياط في الاستخبارات العسكرية د. جاك نيريا خلال مشاركته بالتغطية عن "تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله "أن معادلة الردع بين إسرائيل وحزب الله تغيرت، وهي ليست نفسها التي اتبعت قبل 7 أكتوبر.

وقال د.نيريا " المعادلة تغيرت بيننا وبين حزب الله، وهي ليست نفس التي اتبعت قبل 7 أكتوبر، إسرائيل قررت التصرف بصورة مختلفة، إذا جرب حزب الله توجيه ضربه صغيرة، سيتم الرد بأضعاف هذه الضربة، هذا هو الأسلوب الجديد الذي ستتخذه إسرائيل ، في حال توجيه أي ضربه سيتم استهداف الضاحية ، الهرمل وفي كل مكان بلبنان".

كما علق على السماح للطائرات الإيرانية الهبوط في مطار بيروت والتي حملت مشاركين بتشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وقال "وفقا للاستخبارات الإسرائيلية هذه الطائرات حملت وفود للمشاركة بالتشييع، ولم تحمل سلاح أو أموال".

وحول تقديم حزب الله ضمانات للسماح لهبوط هذه الطائرات في مطار بيروت، عقب المحلل العسكري أليف صباغ والذي شارك في التغطية:"أنا أعتقد أن حزب الله لم يقدم أي ضمانات، أصلا مطار بيروت هو ليس محطة لتسليم أموال وأسلحة".