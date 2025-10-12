إسرائيل ترفض طلب عشرات الفلسطينيين لمغادرة الضفة لهذا السبب

الاستعدادات لإطلاق سراح السجناء الأمنيين ضمن صفقة المختطفين: رفضت أجهزة اللأمن الإسرائيلية طلبات فلسطينيين من الضفة الغربية حاولوا مغادرة الضفة الغربية من أجل لقاء سجناء أمنيين محررين.

أفادت قناة i24NEWS أن الأجهزة الأمنية منعت صباح اليوم خروج أكثر من مئة فلسطيني عبر معبر جسر اللنبي. السبب هو الاشتباه بمحاولتهم لقاء سجناء أمنيين فلسطينيين سيتم ترحيلهم إلى مصر في إطار الصفقة الحالية.

الفلسطينيون الذين تم رفضهم ينحدرون من عائلات مختلفة في الضفة الغربية، وكانوا يخططون لعبور الحدود عبر الأردن ومن هناك إلى الدول التي سيقصدها هؤلاء السجناء، وعلى ضوء ذلك وبعد اشتباه السلطات الإسرائيلية بمحاولتهم زيارة هذه الدول منعتهم من الخروج عند معبر الكرامة\اللنبي. .