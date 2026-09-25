مسؤولون من إسرائيل والولايات المتحدة يجتمعون بشركاء "اتفاقيات أبراهام" في نيويورك لتوسيع التعاون الإقليمي

اجتمع كبار المسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة والدول المشاركة في "اتفاقيات أبراهام" مجدداً في نيويورك، أمس الخميس، وذلك في أول اجتماع متعدد الأطراف للمجموعة منذ يناير/كانون الثاني من عام 2023، مما يشير إلى تجدد الجهود الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق إطار التطبيع بعد سنوات من الاضطرابات الإقليمية، بحسب ما أورته"جروزاليم بوست، اليوم الجمعة.

وبدلاً من التركيز حصراً على اتفاقيات تطبيع إضافية، ركز اجتماع، أمس الخميس، على المرحلة التالية من الإطار، وهي تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى تعاون عملي. وقد أكد المشاركون مجدداً على مبادئ "اتفاقيات أبراهام" وناقشوا فرص تعزيز التعاون بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة وشركاء آخرين.

وقد جمعت هذه المائدة المستديرة رفيعة المستوى - التي نظمتها مؤسسة "N7" وترأسها مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها جيفري إم. تالبينز - كلاً من وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أليسون هوكر وكبار المسؤولين من إسرائيل والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان. ويُعد هذا الاجتماع أول مشاركة رسمية لدول "اتفاقيات أبراهام" تشمل كازاخستان، التي تستعد للانضمام إلى هذا الإطار.

وجاء الاجتماع بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأأول من عام 2023 واندلاع حرب غزة، وهي أحداث أعادت تشكيل المشهد الدبلوماسي الإقليمي بشكل كبير وأبطأت الجهود الرامية للبناء على الزخم الذي خلقته "اتفاقيات أبراهام". وكانت الولايات المتحدة قد رعت هذه الاتفاقيات خلال إدارة ترامب، حيث أُقيمت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في عام 2020، تلا ذلك انضمام المغرب.

وقال تالبينز: "لقد أثبتت اتفاقيات أبراهام ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف الدول حول مصالح مشتركة ورؤية موحدة لمنطقة أكثر تكاملاً وازدهاراً". وأضاف: "تتمحور المرحلة المقبلة حول تعميق العلاقات القائمة بالفعل وتحديد فرص عملية للعمل المشترك بين الدول".

وذكرت مؤسسة "N7" أن المناقشات تركزت على الأولويات المشتركة والنتائج الملموسة، بهدف توظيف التعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية. وتشمل مجالات التعاون المحتملة كلاً من التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والمياه والأمن الغذائي، والتعاون الاستراتيجي والأمني.

وقال أورين أيسنر، رئيس مؤسسة "N7": "لقد أرست اتفاقيات أبراهام أساساً لمنطقة أكثر ترابطاً، وسيتحقق كامل إمكاناتها من خلال التعاون العملي الذي تتيحه هذه الاتفاقيات". تمحورت مناقشات اليوم حول العمل المستقبلي، بما في ذلك تعزيز العلاقات القائمة، والترحيب بشركاء جدد، والمضي قدماً في مبادرات تحقق فوائد ملموسة للشعوب والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.

وقد شكلت مشاركة كازاخستان أحد أبرز التطورات في هذا الاجتماع؛ إذ وصفت كازاخستان قرارها بالانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم" بأنه يتماشى مع سياستها الخارجية، مؤكدة أن هذا الانضمام لن يغير من موقفها الداعم لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة. ومن شأن انضمامها المرتقب أن يضفي بُعداً جديداً على الاتفاقيات، من خلال الربط بين إسرائيل وشركائها العرب وبين دولة ذات أهمية استراتيجية تقع في آسيا الوسطى وتتمتع بأغلبية مسلمة.

ومع ذلك، لا يمثل هذا الاجتماع عودة إلى المناخ الدبلوماسي الذي كان سائداً قبل السابع من أكتوبر؛ فقد أدت حرب غزة إلى تعقيد علاقات إسرائيل مع جزء كبير من العالم العربي، في حين خلقت المواجهة الإقليمية مع إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً ضغوطاً جديدة على الحكومات التي أقامت علاقات مع القدس.